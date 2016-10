ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Entstehung der Erde Gold aus dem All GB 2009 Stereo 16:9 Merken Gold zählt ohne Zweifel zu den begehrtesten Metallen auf der Erde. Es entstand während einer Supernova, als das Element über alle Teile unseres Planeten verstreut wurde. Dennoch gibt es Orte, an denen immer noch Unmengen an Gold gefunden werden können. Wissenschaftler haben sich mit der spezifischen Verteilung von Gold in den USA beschäftigt und sind dabei auf interessante Funde gestossen. Nuggets in kleinen Flüssen Kaliforniens, Adern von Goldquartz unter der Sierra Nevada sowie unsichtbare Goldablagerungen in den Gesteinsschichten der Wüstenzonen zählen zu den grössten Entdeckungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Earth was made