ZDFinfo 14:35 bis 15:20 Dokumentation Die Geburt Britanniens Verborgene Vulkane GB 2010 2016-10-23 04:10 Stereo 16:9 Live TV Merken Die meisten natürlichen Landschaften auf den Britischen Inseln wirken vergleichsweise idyllisch. Doch sie wurden durch eine bewegende Geschichte geschaffen. Vor Millionen von Jahren waren es gigantische Vulkane, die diesem Teil der Erde sein Gesicht gaben. Die Verschiebung der Kontinente, gewaltige Erdbeben und die Wanderung der Pole haben die Lage und die Gestalt der Britischen Inseln geprägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Birth Of Britain