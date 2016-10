NDR 13:00 bis 13:30 Reportage die nordreportage: Vom Welpen zum Polizeihund D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Der Belgische Schäferhund Champ soll zum Polizeihund ausgebildet werden. Schon im Alter von fünf Monaten muss er zeigen, dass er das Zeug dazu hat. Sein Herrchen: Rüdiger Müller. Seit 30 Jahren ist er Diensthundeführer bei der Polizeidirektion Braunschweig. Sein derzeitiger Diensthund Asko ist ein Experte für die Rauschgiftsuche. Doch Ende 2016 geht Asko in den Ruhestand. Dann soll Champ übernehmen. Damit das klappt, muss der noch aufmüpfige Jungspund aber erst einmal zeigen, was in ihm steckt. Rüdiger Müller und Champ müssen in einem Jahr drei Prüfungen ablegen. Nur wenn sie die gut meistern, als Team funktionieren und Champ auch beim großen Gesundheitscheck Bestnoten bekommt, kann aus dem Welpen ein Polizeihund werden. "die nordreportage" begleitet Polizeioberkommissar Rüdiger Müller und Champ in ihrem spannenden ersten Jahr und zeigt Einsätze der Polizeihunde in Niedersachsen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Nordreportage Regie: Anja Schlegel