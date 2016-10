NDR 00:35 bis 02:10 Western Südwest nach Sonora USA 1966 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Mexiko, 1870. Der Vagabund Matt Fletcher will seinem Leben als Gesetzloser den Rücken kehren und sich in einer mexikanischen Grenzstadt niederlassen. Kaum hat er dem Pfarrer in der Kirche seine Sünden gebeichtet, da droht ihm schon neuer Ärger. Der Großgrundbesitzer Chuy Medina beschuldigt Matt, seine Geliebte Trini belästigt zu haben. Medina ist ein skrupelloser Bandit, der die junge Frau gegen ihren Willen festhält. In ihrer Verzweiflung provozierte sie den Zwischenfall, um in einem unbeobachteten Moment mit dem Pferd des Fremden Reißaus zu nehmen. Doch ihre Flucht wird vereitelt. Medina versucht, sein Gesicht zu wahren und erweckt den Anschein, seine Geliebte wollte gar nicht weglaufen, sie habe es lediglich auf das prachtvolle Pferd abgesehen. Deswegen unterbreitet er dem "Gringo" ein großzügiges Angebot. Matt hat jedoch kein Interesse an diesem abgekarteten Spiel, denn er will mit dem prachtvollen Appaloosa-Hengst eine Existenz als Pferdezüchter aufbauen. Medina ist allerdings nicht der Mann, dem man etwas abschlägt. Als Matt sich bei der Wiedersehensfeier mit seinem Freund Paco betrinkt, stiehlt der Bandenführer ihm den kostbaren Hengst. Matt will sein Pferd zurückholen, dabei kommt es zum Kampf auf Leben und Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marlon Brando (Matt) Anjanette Comer (Trini) John Saxon (Chuy) Emilio Fernández (Lazaro) Rafael Campos (Paco) Miriam Colon (Ana) Frank Silvera (Ramos) Originaltitel: The Appaloosa Regie: Sidney J. Furie Drehbuch: James Bridges, Roland Kibbee Kamera: Russell Metty Musik: Frank Skinner Altersempfehlung: ab 12