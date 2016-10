NDR 22:50 bis 23:35 Magazin Sportclub D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Fußball-Bundesliga: Darmstadt 98 - VfL Wolfsburg RB Leipzig - SV Werder Bremen Der SV Werder Bremen gastiert am 23. Oktober im Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig. Können die Hanseaten ihren Aufschwung fortsetzen und beim bislang ungeschlagenen Aufsteiger punkten? Story: Dietmar Beiersdorfer und der HSV 2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig - SpVgg Greuther Fürth 1. FC Nürnberg - Hannover 96 Thema: Fußballwetten. Das unterschätzte Risiko Welche Gefahren birgt das Va-banque-Spiel mit Sieg und Niederlage? Tennis: Auftakt WTA-Finale mit Angelique Kerber Zum Auftakt des WTA-Finals in Singapur schlägt Angelique Kerber auf. Wie hat sich die weltbeste Tennisspielerin aus Kiel im ersten Gruppenspiel geschlagen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sportclub