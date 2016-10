NDR 07:00 bis 07:25 Abenteuerserie Allein gegen die Zeit 15:00 D 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Durch den knallharten Test der Geiselnehmer wird Ben, Leo, Jonas, Özzi und Sophie mit Schrecken bewusst, wozu diese Typen fähig sind. Den Nachsitzern gefriert das Blut in den Adern, als sie am eigenen Leib erfahren, wie die Gangster mit ihnen fertig werden wollen. Die Zeit rennt und die Kids haben nur noch fünf Stunden, um den aussichtlosen Kampf zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timon Wloka (Ben Brehmer) Janina Fautz (Leo) Ruby O. Fee (Sophie) Timmi Trinks (Jonas Stürmer) Conrad F. Geier (Paul) Ralph Herforth (Dr. Schier) Alwara Höfels (Tanja) Originaltitel: Allein gegen die Zeit Regie: Stephan Rick Drehbuch: Catharina Junk Kamera: Olaf Aue Musik: Pivo Deinert, Hans Hafner