WDR 04:15 bis 05:45 Komödie Mein Traum von Venedig D 2008 Stereo Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Verlagslektorin Katharina Faber träumt seit vielen Jahren von einer eigenen Wohnung in Venedig. Nach ihrer erzwungenen Frühpensionierung steht der Erfüllung dieses Herzenswunschs eigentlich nichts mehr im Wege: Ihre beiden erwachsenen Kinder, die Katharina nach ihrer Scheidung alleine großzog, schauen nur noch gelegentlich vorbei. Der Termin mit dem Makler in Venedig ist arrangiert und der Flug gebucht. Katharinas Mutter Annegret soll einstweilen das Haus hüten. Doch leider verschläft Katharina und verpasst prompt ihren Flieger nach Italien. Schuld daran ist ein Stromausfall, verursacht von ihrem Chaos-Nachbarn Hans Baumann. Der Architekt will das leer stehende Haus nebenan selbst renovieren, hat aber leider zwei linke Hände. Mit abgedrehten Wasserleitungen, fehlgeleiteten Kieslieferungen und der lärmenden Kreissäge bringt er Katharina an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Völlig überraschend tauchen dann noch Sohn Uli und Tochter Lisa auf, die ihre Mutter ausgerechnet jetzt dringend brauchen: Uli hat seinen ungeliebten Ausbildungsplatz im Finanzamt geschmissen, und die schwangere Lisa will sich von ihrem angeblich untreuen Mann Stefano scheiden lassen. Katharina ist hin- und hergerissen: Um mit gutem Gewissen nach Italien fliegen zu können, müsste sie vorher ihren Kindern helfen. Bis dahin wird die Traumwohnung in Venedig aber garantiert verkauft sein. Unerwartete Entscheidungshilfe erhält Katharina von Baumann, der ein romantisches Interesse hat, seine attraktive Nachbarin von ihrer Reise in die Lagunenstadt abzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thekla Carola Wied (Katharina Faber) Peter Sattmann (Hans Baumann) Maria Sebaldt (Annegret Herzog) Katja Studt (Lisa Cannavaro) Antonio di Mauro (Stefano Cannavaro) Jonas Jägermeyr (Uli Faber) Dorothea Walda (Frau Klöbner) Originaltitel: Mein Traum von Venedig Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Mathias Klaschka Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Helmut Zerlett, A & M Hornschuh Altersempfehlung: ab 6