3sat 01:55 bis 03:25 Magazin 3satbuchzeit extra: Frankfurter Buchmesse Bücher und Themen am 3sat-Stand A 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Fünf Tage lang sprechen Schriftsteller, Journalisten und Wissenschaftler am 3sat-Stand auf der Frankfurter Buchmesse über ihre neuen Bücher. - "3satbuchzeit extra" zeigt das Beste davon. Die gesellschaftlichen Diskussionen drehen sich derzeit meist um Migration, Islamismus oder soziale Ungleichheit. Aber die Bücher des Herbstes gehen darin allein nicht auf. Auch die diesjährigen Gastländer Flandern und die Niederlande fordern Aufmerksamkeit. Soziologen und Wirtschaftswissenschaftler fragen nach neuen Spannungen zwischen Menschen und Maschinen, namhafte deutschsprachige Schriftstellerinnen und Schriftsteller legen neue Romane vor. Ein breites Spektrum, unter anderen mit Sibylle Lewitscharoff, Elif Shafak, David van Reybrouck, Leon de Winter, Martin Mosebach, der Friedenspreisträgerin Carolin Emcke, dem Georg-Büchner-Preisträger Marcel Beyer, Herfried und Marina Münkler, John Burnside, Terezia Mora und vielen anderen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 3satbuchzeit extra