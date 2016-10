3sat 23:15 bis 00:15 Krimi Polizeiruf 110 Walzerbahn DDR 1979 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Saison an der Ostsee. Ein Unbekannter bricht auf Zeltplätzen, in Ferienheime, in Bungalows und Autos ein und stiehlt Geld und Wertgegenstände. Obwohl die Kriminalpolizei Tag und Nacht recherchiert, haben ihre Ermittlungen wenig Erfolg. Die Suche nach dem "Küstenschreck" führt die Polizei schließlich auf einen Rummel, dessen Route entlang der Küste mit den Tatorten übereinstimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Frohriep (Oberleutnant Hübner) Heidemarie Schneider (Anita) Günter Wolf (Oswald) Rüdiger Joswig (Marco Floß) Bernd Storch (Bobach) Hanneliese Shantin (Wally Rüger) Roland Holz (K.-Meister Weschke) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Hans-Joachim Hildebrandt Drehbuch: Hans-Joachim Hildebrandt Kamera: Helmut Borkmann Musik: Lothar Kehr