3sat 20:15 bis 21:00 Show Pufpaffs Happy Hour Die Kabarett-Show mit Sebastian Pufpaff und Gästen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Sonntagabend, kurz vor der Rückkehr in die harte Montagsrealität, ist die perfekte Zeit für eine "Happy Hour". Sebastian Pufpaff und seine Gäste lassen diese glückliche Stunde verfliegen! Kein Wunder, hat er doch heute mal wieder das absolute "Who is Who" des Bühnensports dabei: Florian Schroeder etwa, der seine politischen Satiren derart charmant verpackt, dass es fast nicht wehtut. Oder Michael Mittermeier, der so viel durch die Welt gereist ist, dass sein Rucksack voll komischer Geschichten niemals leer wird oder Katie Freudenschuss, bei der ja schon der Name ekstatische Glücksgefühle verspricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Pufpaff Originaltitel: Pufpaffs Happy Hour Regie: Axel Ludewig