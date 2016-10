3sat 17:00 bis 18:30 Porträt Klimt A, F, D, GB 2006 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Wien, 1918: Auf dem Sterbebett erhält der Maler Gustav Klimt Besuch von dem jungen Künstler Egon Schiele. In dessen Gesellschaft lässt Klimt noch einmal sein Leben Revue passieren. Bei der Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 erhält er eine Goldmedaille für sein Gemälde "Philosophie". Durch den Filmpionier Georges Méliès lernt er in Frankreich die Schauspielerin Lea de Castro kennen, von der Klimt auf Anhieb zutiefst fasziniert ist. Die beiden beginnen eine Affäre, wobei sie während ihres Liebesspiels heimlich von Herzog Octave, Leas Gönner, beobachtet werden. Zugleich fühlt Klimt sich von einem mysteriösen österreichischen "Staatssekretär" verfolgt, den jedoch nur er selbst zu sehen scheint. Zurück in Wien pflegt Klimt ein Künstlerleben zwischen Kaffeehaus und Atelier. Sein Alltag ist geprägt von intellektuellen Reflexionen und Diskussionen über Leben, Liebe und Kunst. Und von den Frauen: Klimt hat zahlreiche Affären - und Kinder mit diversen Damen. Seine engste Freundin aber ist die Modemacherin Emilie Flöge, die ihm Modelle für seine Gemälde vermittelt und ihm beisteht, als er mit seinen erotischen Bildern einen Skandal auslöst. Frauen und ihre erotische Ausstrahlung, so scheint es, beherrschen Klimts Leben. Am Ende, im Moment seines Todes, sieht man ihn in seiner Fantasie mit den beiden Gefährtinnen, die Leben und Werk am stärksten geprägt haben: Emilie und Lea. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Malkovich (Gustav Klimt) Veronica Ferres (Emilie Flöge) Stephen Dillane (Sekretär) Saffron Burrows (Lea de Castro) Sandra Ceccarelli (Serena Lederer) Nikolai Kinski (Egon Schiele) Aglaia Szyszkowitz (Mizzi) Originaltitel: Klimt Regie: Raoúl Ruiz Drehbuch: Raoúl Ruiz Kamera: Ricardo Aronovich Musik: Jorge Arriagada Altersempfehlung: ab 6