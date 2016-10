KI.KA 19:00 bis 19:25 Trickserie Das Dschungelbuch Wassernot / Rette den Tiger! F, D, IND 2011 2016-10-24 11:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Wassernot: Es herrscht eine große Dürre, und Shir Khan bewacht das letzte Wasserloch. Er will die anderen Tiere nur von dem bisschen Wasser trinken lassen, wenn sich Mogli opfert. Mogli geht auf den Vorschlag ein, aber nicht ohne vorher mit der Hilfe von Balu und Baghira eine Falle für Shir Khan gebaut zu haben. Moglis Plan gelingt: Shir Khan und Tabaqui fallen in die tiefe Grube. Nun können alle Tiere ihren Durst löschen. Doch die gute Stimmung hält nicht lange an denn Shir Khan gelingt es, sich aus der Falle zu befreien. Nun muss Mogli sich doch opfern. Um Zeit zu gewinnen, verabschiedet er sich lang und breit von seinen Freunden und hofft, dass das Morgenrot Regen bringen wird. Rette den Tiger!: Shir Khan ist wieder einmal hinter Mogli her. Als der im Treibsand stecken bleibt, lässt Shir Khan ihn dort allein zurück. Wenn er ihn nicht fressen kann, dann soll Mogli doch im Treibsand untergehen. Doch Mogli hat Glück, Balu und Baghira finden ihn rechtzeitig und retten ihn. Tabaqui entdeckt den lebendigen Mogli und berichtet Shir Khan davon. Der glaubt ihm erst nicht, denn er denkt ja, dass Mogli im Treibsand versunken sei. Doch nachdem Tabaqui ihm mehrfach erzählt, dass er Mogli gesehen hat, macht sich Shir Khan auf die Suche nach dem Menschenjungen und findet ihn tatsächlich. Sofort jagt er ihn wieder. Diesmal kann Mogli den Tiger austricksen, und der stürzt über einen Klippenrand und kann sich nur noch mit letzter Kraft am Felsen festhalten. Nun steht Mogli vor der Entscheidung, ob er Shir Khan rettet oder ihn im Stich lässt so wie der Tiger ihn im Stich gelassen hatte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Jungle Book Regie: Tapaas Chakravavarti, Siddharth Vasudeva Drehbuch: Chris Trengove, Jimmy Hibbert Musik: Guy Michelmore