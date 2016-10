KI.KA 16:50 bis 17:35 Trickserie Peter Pan - Neue Abenteuer Familienbande / Ein seltsamer Held F, IND, D 2010-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Familienbande: Jaro braucht Feenstaub für einen Zaubertrank, durch den die Piraten fliegen können. Smee bastelt eine Feenfalle und während eines Niespulverangriffs der Kinder auf die Jolly Roger wird TinkerBell gefangen genommen. Jaro schüttelt so viel Feenstaub aus ihr heraus, dass sie vollkommen entkräftet ist. Um sie zu heilen müssen Peter und die Geschwister laut dem Großen Buch einen See finden, an dem Feen leben. Dazu müssen sie ins Herz des Waldes, wo sie wieder von den Sylphies eingefangen werden. Michael geling es, mit Tinkerbell zu entkommen und er stößt auf eine nette Sylphie. Sie will ihn und die anderen, die inzwischen dazu gestoßen sind, zum See führen, aber nur gegen einen Kuss von Peter, was dieser widerstrebend erfüllt. Der See zu dem sie geführt werden, ist vollkommen ausgetrocknet. Da entdeckt Wendy die Statuen von vier großen Feen, die ihr ein Rätsel aufgeben. Als sie das gelöst hat, füllt sich der See wieder mit Wasser und die Statuen erwachen zum Leben. Es stellt sich heraus, dass die vier die Patinnen von TinkerBell sind, die sie großgezogen haben. Da fällt TinkerBell, die inzwischen durch das Wasser des Sees geheilt ist, ein, dass sie in ihrer Jugend beschlossen hat, den See und die Feen zu verlassen und die Welt zu erkunden. Durch ihr Fortgehen waren die Feen so traurig, dass sie schließlich vertrocknet und versteinert sind. TinkerBell verspricht, sie oft zu besuchen und alles ist wieder in Ordnung. Als sie wieder zu Hause sind, stellen die Geschwister fest, dass ihre Großmutter, die auch Wendy heißt, Fotos von früher gemailt hat. Peter sagt sofort, dass er das Mädchen kennt. Er erkennt auch Wendys Ururgroßmutter, die auch Wendy hieß, auf einem Foto wieder. Man kann also sagen, dass Peter seit Generationen irgendwie zur Familie gehört. Ein seltsamer Held: Mister Ploof, ein Nachbar der Darling-Kinder, der sich einbildet, der Held seines Lieblingsbuches, der Pirat Plick zu sein, bekommt zufällig etwas von TinkerBells Sternenstaub ab und fliegt mit den Kindern nach Nimmerland. Peter ist gegen seine Anwesenheit, weil er der Ansicht ist, Erwachsene richten nur Schaden an. Und er behält recht. Als die Kinder zu einem Fest ins Indianerdorf gehen, überredet Ploof Michael und Baby, mit ihm die Jolly Roger anzugreifen. Aber da seine Kampfkunst natürlich weit von der seines Helden entfernt ist, geraten die drei in Hooks Gefangenschaft und Peter und TinkerBell müssen kommen, um sie zu befreien. Hook hat wieder mal einen Plan, um Peter gefangen zu nehmen. Er lässt Lily und ihre Freundin Enola entführen und auf's Schiff bringen. Dort wird das Deck mit Leim bestrichen und als Peter und die Kinder kommen, kleben sie am Boden fest. TinkerBell fliegt zu Ploof, der auf Anweisung von Peter beim Fantasiebaum bleiben musste, und die beiden entwickeln einen Plan, um die anderen zu retten. Der funktioniert auch und Ploof hat sich endlich einen Kindheitstraum erfüllt: ein Held zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The New Adventures of Peter Pan Regie: Augusto Zanovello Drehbuch: Christelle Rosset, Thierry Gaudin Musik: Frédéric Talgorn