Die Kinder von Bullerbü Der Wassergeist / Auf der Schusterwiese S 1986-1987 Der Wassergeist: Die kleine Lisa, ihre Brüder Lasse und Bosse, ihre Freundinnen Anna und Britta vom Nordhof, Ole und seine kleine Schwester Kerstin verleben ihre Ferien in Bullerbü und seiner Umgebung. Gemeinsam fahren sie zu Johann dem Müller, wo das Korn gemahlen werden soll. Johann erzählt ihnen von einem Wassergeist, der abends immer am Mühlwehr sitzt und Musik macht. Die Kinder beschließen, sich diesen Wassergeist anzusehen. Eines Nachts treffen sie sich alle heimlich und gehen zur Mühle. Lasse sagt ihnen, sie sollen warten, er würde allein vorausgehen und wenn er nach einer geraumen Zeit nicht zurückkäme, sollten sie nach ihm suchen. Die Kinder warten, und als Lasse nicht kommt, gehen sie alle zum Mühlenwehr und sehen voller Erstaunen, dass dort wirklich mitten im Wasser der Wassergeist sitzt und auf der Mundharmonika spielt. Auf der Schusterwiese: Lisa und ihre Freunde spielen besonders gern auf der sogenannten Schusterwiese, das ist die Wiese, die hinter dem Haus des Schustermeisters Nett liegt, vor dem alle Kinder Angst haben. Die Wiese steht oft das halbe Jahr unter Wasser, nur eine kleine Insel bleibt trocken, der ideale Spielplatz für die Kinder, die sich auch durch die gelegentlichen Wutausbrüche des Schuhmachermeisters nicht vertreiben lassen. Der Schuhmachermeister Nett hat auch einen Hund, der heißt Svipp, der alle Kinder immer anbellt, so dass sie Angst vor ihm habe. Nur Olle gelingt es nach einer gewissen Weile, sich mit dem Hund anzufreunden, und als der Schuhmacher eines Tages krank wird, darf er den Hund sogar mit nach Hause nehmen. Lisa und Anna gehen zu Onkel Emil, dem Kaufmann, wo sie einkaufen sollen. Das wird ein schwieriges Unterfangen, da sie etwas vergessen haben, so dass sie drei- bis viermal zurücklaufen müssen. Schauspieler: Linda Bergström (Lisa) Crispin Dickson Wendenius (Lasse) Henrik Larsson (Bosse) Harald Lönnbro (Olle) Ellen Demérus (Britta) Anna Sahlin (Inga) Ingwar Svensson (Mittelhof-Anders) Originaltitel: Alla vi barn i Bullerbyn Regie: Lasse Hallström Drehbuch: Astrid Lindgren Musik: Georg Riedel