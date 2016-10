KI.KA 12:00 bis 13:15 Märchenfilm Der Prinz und der Abendstern CS 1979 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ein Prinz verliebt sich in den Abendstern - die schöne Libuse. Er verlässt das väterliche Schloss und seine drei Schwestern, die in die Sonne, den Mond und den Wind - drei Jünglinge - verliebt sind. Auf seinem Weg muss er viele Abenteuer mit Wegelagerern, Zauberern und im Kampf gegen einen Wassergeist bestehen, ehe er sein Ziel erreicht. Ein phantasievoller Märchenfilm des Spezialisten Vorlicek, entstanden in Anlehnung an ein altes tschechisches Märchen, aufgenommen in malerischer südböhmischer Landschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juraj Durdiak (Prinz Velen) Libuse Safránková (Prinzessin Abendstern) Vladimír Mensík (König) Radoslav Brzobohaty (Zauberer Mrakomor) Frantisek Filipovský (Narr Kacafírek) Petr Svoboda (Sonne) Julie Juristová (Prinzessin Helenka) Originaltitel: Princ a Vecernice Regie: Václav Vorlícek Drehbuch: Jirí Brdecka, Karel Jaromír Erben Kamera: Josef Illík Musik: Svatopluk Havelka Altersempfehlung: ab 6