Kinderserie Siebenstein Rudi, der Unsichtbare D 2008 Rudi, der Unsichtbare: Der Rabe Rudi hat ein tolles Geschäft gemacht. Im Tausch gegen Siebensteins alte Taschenuhr hat er eine Tarnkappe bekommen! Stolz will er Frau Siebenstein und dem Koffer die Kappe vorführen. Doch nichts passiert, Rudi bleibt sichtbar. Siebenstein will Rudi nicht enttäuschen und tut so, als sei Rudi tatsächlich verschwunden. Rudi ist außer sich vor Freude. Doch bald ist das Spiel nicht mehr so lustig. Denn wie soll Siebenstein einen "Unsichtbaren" kraulen? Und wie kommt Rudi zu einem Eis, wenn Siebenstein ihn nicht sehen und ganz plötzlich auch nicht mehr hören kann? Das ungleiche Paar Ein Alpentourist kauft sich ein Paar Wanderschuhe: Fritz und Jakob. Die beiden können kaum unterschiedlicher sein: Jakob ist faul, Fritz unternehmungslustig und gönnt dem Touristen keine Pause. Wütend wirft er Fritz fort. Der ist nun allein unterwegs, lernt von Hasen hüpfen, wird Beute eines Adlers und verhilft Fröschen zu einer Bootspartie. Am Ende angelt der Tourist seinen eigenen Schuh, das Paar ist wieder vereint. Und der ramponierte Fritz kann dem makellosen Jakob von all seinen Abenteuer erzählen. Buch: Klaus H. Fischer Schauspieler: Henriette Heinze (Siebenstein) Werner Knoedgen (Puppenspieler Rabe Rudi) Thomas Rohloff (Puppenspieler Koffer) Originaltitel: Siebenstein Regie: Arend Agthe Drehbuch: Marcus Sauermann Musik: Ute Engelhardt