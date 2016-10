KI.KA 09:00 bis 09:25 Kindersendung Checker Tobi Der Schlaf-und-Schnarch-Check Der Schlaf- und Schnarch-Check D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Schlaf-und-Schnarch-Check: Durchschnittlich schlafen wir jede Nacht zwischen sieben und acht Stunden. Während wir schlafen, wälzen wir uns hin und her, manche von uns schnarchen, und wir alle träumen auch wenn wir uns meistens nicht daran erinnern. Warum uns im Traum fiese Monster erscheinen, oder wir denken, dass wir fliegen können, checkt Tobi mit Psychologin Cordula. Wie es überhaupt dazu kommt, dass wir schlafen und somit auch träumen können, das weiß Schlaf-Experte Amin. Mit ihm trifft sich Tobi an seinem absolutem Lieblings-Schlafplatz: seinem blauen Checker-Bus. Amin erzählt Tobi, warum wir schlafen müssen, und wieso wir überhaupt müde werden. Und er stellt Tobi eine krasse Aufgabe: Der Checker soll 36 Stunden also eineinhalb Tage wach bleiben. Wie er sich wohl so lange wachhält? Nach den 36 Stunden ist der Checker mit Amin im Schlaflabor in Landshut verabredet. Dort darf Tobi endlich ins Bett. Während der ganzen Nacht zeichnet ein Computer Tobis Schlaf ganz genau auf. Sogar wenn er träumt, kann Schlafmedizinerin Barbara das genau erkennen. Am nächsten Morgen ist Tobi gespannt, wie er geschlafen hat, und natürlich will er wissen: hat er geschnarcht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Krell Originaltitel: Checker Tobi