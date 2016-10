ARD alpha 22:40 bis 23:25 Dokumentation Alle dummen Männer zum Feind - Marie von Ebner-Eschenbach Lieben - Leiden - Schreiben Marie von Ebner-Eschenbach - Alle dummen Männer zum Feind 16:9 Live TV Merken "Dichterin der Güte", "Dichterin mit dem Scharfblick des Herzens" - dieses verklärende Etikett haftet der Ebner an. Die Sozialkritikerin Ebner-Eschenbach, besonders ihre Offenheit gegenüber der "Sozialen Frage" und der "Frauenfrage", wurde erst in jüngster Zeit wieder entdeckt. Der Film stellt einen Kuraufenthalt der Dichterin im bayerischen Bad Reichenhall, Habsburgs heimlicher Residenz, im Sommer 1906 in den Mittelpunkt. Anita Eichholz inszeniert ein fiktives Gespräch mit der Dichterin. In Google-Kalender eintragen Regie: Anita Eichholz