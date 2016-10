ARD alpha 20:15 bis 21:25 Musik alpha-Jazz: The Stanley Clarke Band The Stanley Clarke Band D 2016 16:9 Merken Vielleicht liegt es ihm im Blut, mit Sicherheit jedoch an seiner von Musik rhythmisch umtosten Wiege in Philadelphia, Pennsylvania, dass der 1951 geborene Stanley Marvin Clarke sich zu einem der bedeutendsten Jazzrock- & Fusion-Bassisten entwickelt hat. Auf den virtuosen jungen Kollegen wurden, als er mit knapp 20 Jahren nach New York zog, schnell die Koryphäen der Szene aufmerksam: Gil Evans, Pharoah Sanders oder Art Blakey - to name e few. Seinen künstlerisch auffälligen Durchbruch erlebte er aber an der Seite von Chick Corea in der 1972 gegründeten Band "Return to Forever", die er mit seinem Spiel maßgeblich mitprägte. Als Leader holte Clarke junge Talente in sein aktuelles Quartett und erweist sich damit als ähnlich fördernd für eine Karriere, wie er es in den 1970ern selbst erlebt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Stanley Clarke (b, voc), Beka Gochiashvili (p), Cameron Graves (keys), Michael Mitchell (dr, voc) Originaltitel: alpha-Jazz