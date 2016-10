ARD alpha 18:30 bis 19:15 Magazin quer ...durch die Woche mit Christoph Süß Ungeheurer Verdacht: NSU in Fall Peggy verwickelt? / Überfüllte Notaufnahmen: Krankenhaus als Hausarztersatz / Eon flutet Bayern: Hochwasser als Profitbringer / Kronprinz in Nöten: Söder in der Seehofer-Falle / Gefahr durch 20 km/h: Dinkelsbühl will wieder Tempo 10 D 2016 16:9 Live TV