Silverline 03:50 bis 05:25 Drama A Company Man COR 2012 20 40 60 80 100 Merken Als knallharter Auftragskiller für eine mysteriöse Organisation verdient der engagierte Hyeong-Do seinen Lebensunterhalt. Er ist so gut in seinem Job, dass er in der Company eine große Zukunft vor sich hat. Doch als Hyeong-Do sich in die schöne Su-Yeon verliebt, sehnt er sich nach einem Leben ohne zu Töten, ohne Blutvergießen und versucht, die Company zu verlassen. Doch wer einmal für die Company gearbeitet hat, den lässt die Company nicht wieder gehen, jedenfalls nicht lebend. Hyeong-Bo wird zur Zielscheibe seiner Kollegen, und ein endlos erscheinender Kampf ums Überleben beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyeong-yeong Lee (Ban Ji-hun) Mi-yeon Lee (Yu Mi-yeon) Ji-seob So (Ji Hyeong-do) Do Won Kwak (Gwon Jong-tae) Originaltitel: Hoi-sa-won Regie: Lim Sang-Yoon Drehbuch: Lim Sang-Yoon Musik: Mowg Altersempfehlung: ab 18