Silverline 02:10 bis 03:50 Horrorfilm Night Drive - Hyänen des Todes SA 2010 20 40 60 80 100 Merken In Südafrika fahren Touristen nachts auf Safari, doch ahnen sie nicht, welcher Schrecken dort draußen auf sie wartet. Ihr Wagen bleibt mitten in der Einöde liegen. Um sie herum hören sie das Schreien der Hyänen, doch Panik kommt erst auf, als sie die verstümmelte Leiche einer Frau finden. Wie sich herausstellt, sind die Gerüchte wahr. Nicht länger wird Zauberei nur mit den Körperteilen von Tieren betrieben, nun benutzt der Hyänenmann - ein berüchtigter Hexenmeister - menschliche Gliedmaßen, um seine schwarze Magie zu betreiben. So interessieren sich die Männer des Hyänenmanns für die Touristen, die leichte Beute darstellen. Ein Kampf ums Überleben beginnt: gegen den Aberglauben, gegen die Wilderer und gegen die Hyänen, die längst auf den Geschmack menschlichen Bluts gekommen sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Beasley (Sean Darwin) Corine Du Toit (Karen) Brandon Auret (Ian) Greg Melvill-Smith (Jack Darwin) Yule Masiteng (Akani) Leroy Gopal (Augustino) David Sherwood (Rodger Turner) Originaltitel: Night Drive Regie: Justin Head Drehbuch: Justin Head, C.A. van Aswegen Musik: Benjamin Willem Altersempfehlung: ab 18