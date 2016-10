Silverline 13:00 bis 14:20 Krimi Sister's Hood - Die Mädchengang GB 2011 20 40 60 80 100 Merken Kaylas ältere Schwester wird in den Sub-Urbs von London von Schlägern fast tot geprügelt. Nun hat sie niemanden mehr und ist ganz allein. Einsam und auf Rache sinnend schließt sie sich der knallharten Mädchengang der männerhassenden Danielle an. Mit ihnen plant sie einen Rachefeldzug gegen die Täter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lily Loveless (Hannah) Riann Steele (Shaks) Aimee Kelly (Kayla) Emma Hartley-Miller (Danielle) Adelayo Adedayo (Kerry) Varada Sethu (Kiran) Richie Campbell (Ruds) Originaltitel: Sket Regie: Nirpal Bhogal Drehbuch: Nirpal Bhogal Kamera: Felix Wiedemann Musik: Chad Hobson Altersempfehlung: ab 16