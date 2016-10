Silverline 09:40 bis 11:35 Drama Sin Nombre MEX 2012 Nach dem Buch von Rafael Ramírez Heredia 20 40 60 80 100 Merken Das Leben ist trist entlang der mexikanisch-guatemaltekischen Grenze. Die Gewalt der MS-13 Gang ist allgegenwärtig, so auch im Alltag der jungen Sabina Rivas. Von einer großen Karriere als Sängerin in den USA träumend schlägt sich Sabina als Nachtklubtänzerin und Prostituierte durchs Leben. Eines Tages begegnet sie Jovany, ihrer längst verloren geglaubten Jugendliebe. Ein Funken Hoffnung erglimmt in einem von Hoffnungslosigkeit beherrschten Umfeld. Ein Funke, der dazu verdammt ist, wieder zu erlöschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joaquín Cosio (Burrona) Greisy Mena (Sabina Rivas) Fernando Moreno (Jovany) Angelina Peláez (Doña Lita) Mario Zaragoza (Sarabia) Beto Benites (Añorve) Nick Chinlund (Patrick) Originaltitel: La vida precoz y breve de Sabina Rivas Regie: Luis Mandoki Drehbuch: Diana Cardozo, Rafael Ramírez Heredia Musik: Alejandro Castaños, Pablo Valero Altersempfehlung: ab 16