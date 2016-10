Sky Bundesliga 17:00 bis 19:30 Fußball Live Fußball: Bundesliga FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05, 8. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken Schalke musste das 1:1 in Augsburg teuer bezahlen. Stürmer Breel Embolo brach sich u. a. das Sprunggelenk und fällt lange aus. Das ist für die Schalker umso ärgerlicher, da der 19-jährige Neuzugang sich immer besser in der Bundesliga und seinem neuen Team akklimatisierte und auch in Augsburg bis zu seiner Auswechslung der auffälligste Akteur war. "Das ist natürlich bitter für uns", erklärte Manager Christian Heidel, "aber damit müssen wir jetzt umgehen." Die Schalker Sturmhoffnungen ruhen nun vor allem auf Klaas-Jan Huntelaar. Der 33-Jährige konnte in den letzten Jahren allerdings nicht mehr an seine 29 Tore aus der Saison 2011/12 anknüpfen. Moderation: Jan Henkel, Kommentar: Fri In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jan Henkel