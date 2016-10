Sky Bundesliga 09:30 bis 12:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Bayern München - Borussia M'gladbach, bwin Topspiel der Woche, 8. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem 2:2 der Bayern in Frankfurt fühlte sich Karl-Heinz Rummenigge zu einer Generalkritik genötigt. Was er gesehen hatte, hatte ihm überhaupt nicht gefallen. "Das war nicht akzeptabel, man muss mit einer anderen Einstellung auf den Platz gehen", kritisierte der Klubboss und folgerte: "Das war nicht Bayern München." Gegen Gladbach hoffen die Fans wieder auf die echten Bayern, sonst droht das dritte sieglose Bundesligaspiel in Folge. Denn die Borussia wird sicher nicht noch einmal so viele Chancen vergeben wie beim 0:0 gegen den HSV, inklusive zweier Elfmeter. Das passiere nur "einmal in zehn Jahren", glaubt VfL-Coach André Schubert. Moderation: Sebastian Hellmann, Kommentar In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Hellmann