Niederlande 1 10:30 bis 11:20 Sonstiges VPRO Vrije Geluiden Rosenberg Trio, Ig Henneman, Het Amsterdams Andalusisch Orkest NL 2016 HDTV Merken Het Rosenberg Trio speelt gypsyjazz die er niet om liegt. Ze speelden op alle grote jazzfestivals ter wereld en met grote musici zoals Toots Thielemans en Stéphane Grappelli. Met twee familieleden uit de jongere generatie heeft het trio de cd La Familia opgenomen. De twee solisten ontlopen elkaar niet en "battelen" met zichtbaar plezier. Na een carrière van zo'n vijftig jaar voor het eerst bij ons te gast: componiste, bandleider en violiste Ig Henneman. Ze begon als altvioliste in het ASKO Ensemble en spreidde al snel haar vleugels om eigen muziek te maken. Henneman componeert dwarse, eigenzinnige, genre-overschrijdende klankwerelden met veel ruimte voor improvisatie. Het Amsterdams Andalusisch Orkest zet zich in voor het muzikale erfgoed van Al-Andalus, het Arabisch imperium dat zich van de achtste tot de vijftiende eeuw uitstrekte over het hele Iberisch schiereiland en noordelijk Afrika. Het orkest organiseert in samenwerking met Theater De Meervaart de eerste editie van het Ud Festival op belangrijke podia in Nederland. 'De ud verenigt het mooiste wat het Oosten en Westen gemeen hebben', volgens Yassine Boussaid, festivaldirecteur. Moderation: Melchior Huurdeman Originaltitel: VPRO Vrije geluiden