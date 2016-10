Die kleine Temple Grandin (Claire Danes) leidet unter Autismus, der in den 50er Jahren für eine Form der Schizophrenie gehalten wird. Ihre Mutter Eustacia (Julia Ormond) weigert sich sie in eine geschlossene Einrichtung einliefern zu lassen. Auf der Ranch ihrer Tante Ann (Catherine O'Hara) entdeckt Temple eine Pressmaschine, in der die Tiere zusammengedrückt werden, um sie zu beruhigen. Ihr Lehrer Dr. Carlock (David Stathairn) ermutigt sie, sich ihre eigene "Berührungsmaschine" zu bauen. - Preisgekröntes Biopic über die erstaunliche Karriere einer Tierschlachtungs- und Autismusexpertin. In Google-Kalender eintragen