Sky Atlantic HD 22:50 bis 00:25 Drama Einstein und Eddington GB, USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Cambridge 1914: Der britische Astrophysiker Arthur Eddington (David Tennant) ahnt die Bedeutung von Albert Einsteins (Andy Serkis) Relativitätstheorie. Obwohl ihre Länder verfeindet sind, treten die beiden so unterschiedlichen Männer in Kontakt und ändern somit ein Jahrhunderte lang gültiges Weltbild: Mit Hilfe des gewissenhaften Eddington kann der widerspenstige Theoretiker Einstein schließlich seine Entdeckung bestätigen und wird zu einem der berühmtesten Wissenschaftler aller Zeiten. - Bewegendes Historiendrama über Wissenschaft als grenzenüberwindende, revolutionäre Leidenschaft. Schauspieler: Andy Serkis (Albert Einstein) David Tennant (Arthur Eddington) Lucy Cohu (Mileva Einstein) Rebecca Hall (Winnie Eddington) Jim Broadbent (Sir Oliver Lodge) Jodhi May (Elsa Einstein) Donald Sumpter (Max Planck) Originaltitel: Einstein and Eddington Regie: Philip Martin Drehbuch: Peter Moffat Kamera: Julian Court Musik: Nicholas Hooper Altersempfehlung: ab 12