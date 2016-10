Sky Atlantic HD 21:05 bis 21:35 Serien Happyish Eltern, Gras und Alkohol USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Thom (Steve Coogan) wird erneut von Gottfrid (Nils Lawton) bei einer Kampagne ausgebremst. Und dann soll in seinem Büro auch noch ein Ideenfindungsraum eingerichtet werden. Lee (Kathryn Hahn) schafft es wieder nicht in ihr Malerei-Atelier. Statt Emanzipation steht Mittagsbetreuung in der Schule auf dem Plan. Die Kinder sind besessen von Disneys Eisprinzessin, Julius will sich sogar als Prinzessin von Arendelle verkleiden. - Gemeine Gags und bittere Wahrheiten: satirische Comedyserie um einen Werbetexter, der in der Midlife-Krise nach dem Glück sucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Coogan (Thom Payne) Kathryn Hahn (Lee Payne) Sawyer Shipman (Julius Payne) Bradley Whitford (Jonathan Cooke) Susan Kelechi Watson (Sandy) Originaltitel: Happyish Regie: Ken Whittingham Drehbuch: Shalom Auslander Altersempfehlung: ab 12