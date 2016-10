Sky Atlantic HD 14:55 bis 15:50 Serien Deadwood Schweigen ist Gold USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Joanie (Kim Dickens) steht noch immer unter Schock: Sie kann nicht fassen, dass ein Besucher ihres Bordells drei Frauen umgebracht hat. Völlig verzweifelt vertraut sie sich Charlie Utter (Dayton Callie) an, der verspricht, Stillschweigen über den Vorfall im "Chez Amis" zu bewahren. Immerhin hat Joanie die Leichen aus der Stadt geschafft und damit dazu beigetragen, den Vorfall zu vertuschen. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) Molly Parker (Alma Garret) Jim Beaver (Whitney Ellsworth) W. Earl Brown (Dan Dority) Kim Dickens (Joanie Stubbs) Brad Dourif (Doc Cochran) Originaltitel: Deadwood Regie: Michael Almereyda Drehbuch: Jody Worth, David Milch Kamera: Lloyd Ahern Musik: David Schwartz, Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 16