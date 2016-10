Sky Atlantic HD 13:00 bis 14:00 Serien Deadwood Komplikationen USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach der OP zur Entfernung des Blasensteins ist der rechte Arm von Swearengen (Ian McShane) teilweise gelähmt. Doc Cochran (Brad Dourif) befürchtet, er habe einen leichten Schlaganfall erlitten, was den wilden Kerl in großen Unmut versetzt. Auf keinen Fall dürfen Seth Bullock (Timothy Olyphant) und seine Helfer von seiner angeschlagenen Verfassung erfahren. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) Molly Parker (Alma Garret) Jim Beaver (Whitney Ellsworth) W. Earl Brown (Dan Dority) Kim Dickens (Joanie Stubbs) Brad Dourif (Doc Cochran) Originaltitel: Deadwood Regie: Gregg Fienberg Drehbuch: Victoria Morrow, David Milch Kamera: Lloyd Ahern Musik: David Schwartz, Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 12