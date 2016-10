Sky Atlantic HD 09:00 bis 10:00 Serien Die Sopranos Meadow kämpft - wer verliert? USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Tony (James Gandolfini) und Carmela (Edie Falco) haben Schwierigkeiten mit Tochter Meadow. Die hat die ganzen Sommerferien faul am Pool gelegen, statt sich für ihre Uni-Kurse einzutragen. Wie sich herausstellt, will sie nun nach Europa reisen und dort an einem Dogmafilm mitarbeiten. Damit nicht genug, hat Tony auch noch Ärger mit seiner älteren Schwester, die seiner Meinung nach eine Affäre mit dem falschen Mann hat. - Der vielfach preisgekrönte Serienhit über das Familienleben eines Mafiabosses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Edie Falco (Carmela Soprano) Jamie-Lynn Sigler (Meadow Soprano) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Tony Sirico (Paulie ?Walnuts? Gualtieri) Robert Iler (Anthony ?A.J.? Soprano, Jr.) Originaltitel: The Sopranos Regie: John Patterson Drehbuch: David Chase, Terence Winter, Terence Winter, David Chase Altersempfehlung: ab 12