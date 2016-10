Heimatkanal 15:35 bis 17:10 Krimi Der Bulle von Tölz - Krieg der Camper D 2007 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Campingplatzbesitzer Karl Prengel nimmt sich eines Nachts das Leben. In einem nicht zu Ende geschriebenen Abschiedsbrief gesteht er, einen Mord begangen zu haben. Kurz bevor er den Namen des Opfers schreiben konnte, trat jedoch der Tod ein. Benno und Nadine stehen vor der seltenen Aufgabe, nicht einen Mörder, sondern ein Opfer finden zu müssen. Allerdings gibt es diverse Kandidaten: Der tote Prengel war mit Uwe Mautner, dem Besitzer des angrenzenden Campingplatzes, verfeindet. Die beiden haben sich seit Jahren das Leben gegenseitig zur Hölle gemacht und einen hohen Zaun an der Grenze der Campingplätze errichtet, was dazu führte, dass so gut wie keine Gäste mehr kamen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katharina Abt (Nadine Richter) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Moritz Lindbergh (Staatsanwalt Lenz) Norbert Heckner (Dr. Sprung) Norbert Mahler (Polizist Schmidt) Michael Lerchenberg (Prälat Hinter) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Thomas Letocha, Andreas Föhr Kamera: Thomas Meyer Altersempfehlung: ab 12