MGM 03:40 bis 05:35 Thriller Die Strohpuppe GB 1964 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der schwerreiche Unternehmer Charles Richmond (Ralph Richardson) ist an den Rollstuhl gefesselt. Sämtliche Mitarbeiter müssen sich seinen Launen widerstandslos fügen. Eines Tages übernimmt die attraktive Krankenschwester Maria (Gina Lollobrigida) die Pflege des Gelähmten. Sein Neffe Anthony (Sean Connery) will mit Marias Hilfe an das Vermögen des Onkels kommen. - Intelligente Unterhaltung im nostalgischen Stil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gina Lollobrigida (Maria Marcello) Sean Connery (Anthony 'Tony' Richmond) Ralph Richardson (Charles Richmond) Alexander Knox (Detektiv Lomer) Johnny Sekka (Thomas) Laurence Hardy (Baines) Danny Daniels (Fenton) Originaltitel: Woman of Straw Regie: Basil Dearden Drehbuch: Robert Muller, Stanley Mann Kamera: Otto Heller Musik: Muir Mathieson