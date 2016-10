MGM 02:00 bis 03:40 Actionfilm Das unbesiegbare Schwert der Shaolin HK 1977 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein wehmütiger Schwertkämpfer muss sich der Verdächtigungen und Intrigen erwehren, jener heimtückische Mörder zu sein, der in Wirklichkeit jedoch sein Bruder ist. - Einer der schönsten Kung-Fu-Klassiker der 70er Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lung Ti (Li Chin Huan) Li Ching (Lin Hsin-erh) Tung-Shing Yee (Ah Fei) On-on Yu (Lin Shi-yin) Ti Lung (Li Chin Huan) Derek Yee (Ah Fei) Yueh Hua (Long Xiao Yun) Originaltitel: To ching chien ko wu ching chien Regie: Chu Yuan Drehbuch: Yi Kuang, Ku Lung Kamera: Huang Chieh Musik: Chen Yung-Tu Altersempfehlung: ab 16