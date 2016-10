MGM 09:00 bis 11:00 Actionfilm Dark Planet The Inhabited Island RUS 2008 Nach dem Roman "Prisoners of Power" von Arkady und Boris Strugatski 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf dem Planeten Saraksh herrschen die fünf "Unbekannten Väter" mit eiserner Diktatur und halten das Volk und Andersdenkende mittels eines Strahlensystems im Zaum. Nur auf Makism (Vasiliy Stepanov) wirken die Strahlen nicht und er sucht Verbündete für eine Rebellion. Als die scheinbar unbesiegbaren Mächte eine gnadenlose Jagd auf ihn beginnen, kommt es zum Kampf David gegen Goliath. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vasiliy Stepanov (Maksim) Julia Snigir (Rada) Pyotr Fyodorov (Gai) Sergey Garmash (Zef) Yuriy Kutsenko (Vepr) Aleksey Serebryakov (Strannik) Mikhail Evlanov (Chachu) Originaltitel: Obitaemyy ostrov Regie: Fjodor Bondarchuk Drehbuch: Eduard Volodarskiy, Marina Dyachenko, Sergey Dyachenko Kamera: Maksim Osadchy Musik: Yuriy Poteenko Altersempfehlung: ab 16