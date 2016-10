Sky Krimi 20:15 bis 21:55 Krimi Stadt Land Mord! Sittenwidrig D 2007 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die 34-jährige Masseurin Helga Lauber wurde mit einer Schere erstochen. Bei ihren Recherchen überraschen Mark und Rebecca den Nachbarn Reinhart in ihrer Wohnung, zu der er sich offensichtlich gewaltsam Zutritt verschafft hat. Er, beziehungsweise seine Frau Rosa, waren in einen Prozess verwickelt, in dem Helga Lauber der Prostitution bezichtigt wurde. Als sich die Indizien verhärten, suchen Mark und Rebecca den Mörder unter ihren Freiern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Pürzer (Helga Lauber) Johannes Bachmann (Georg) Susanne Schäfer (Libgart Weiss) Thomas Limpinsel (Walter Reinhart) Elisabeth von Koch (Rosa Reinhart) Andreas Maria Schwaiger (Max Huber) Siegfried Terpoorten (Mark Brenner) Originaltitel: Stadt Land Mord! Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Sylvia Haider, Dinah Marte Golch Kamera: Theo Müller Musik: Karim Sebastian Elias Altersempfehlung: ab 12