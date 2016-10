RTL Crime 17:05 bis 17:50 Serien Person of Interest Ausführen USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 5. Staffel, Folge 12: Finch ist mit dem Virus ICE-9 unterwegs zur NSA, um mit diesem Samaritan auszuschalten. Allerdings zweifelt er noch an seiner Entscheidung, da das Virus seine Maschine ebenfalls beseitigen würde. Die Maschine bietet Harold Einblicke in die Welt, wie sie gewesen wäre, hätte er seine Maschine nicht gebaut. Mit Hilfe der Maschine gelangt Harold tatsächlich bis ins Rechenzentrum der NSA, wo er allerdings bereits von Greer erwartet wird. Da das Passwort zur Aktivierung des Virencodes von Harold gesprochen werden muss, bringt Greer Finch in einen schallisolierten Raum, um dort herauszufinden, ob eventuell auch die Maschine das Passwort kennt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (The Machine/Samantha Groves) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Michael Emerson (Harold Finch) John Doman (Senator Ross Garrison) Brett Cullen (Nathan Ingram) Originaltitel: Person of Interest Regie: Greg Plageman Drehbuch: Greg Plageman, Erik Mountain Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16