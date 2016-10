RTL Crime 12:30 bis 13:20 Actionserie Das A-Team Ärger auf Rädern USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 7: Das A-Team kommt einem Betrug mit Autozubehörteilen auf die Spur, aber zur Verwunderung der anderen lässt Hannibal die Täter wieder laufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Joe Santos (Rudy Garcia - Plant Foreman) Mills Watson (Hoyt Plummer) James Luisi (Jimmy Durkee) Originaltitel: The A-Team Regie: Michael O'Herlihy Drehbuch: Mark Jones, Frank Lupo Kamera: Bradley B. Six, Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12