RTL Crime 07:00 bis 07:45 Actionserie Das A-Team Feueralarm USA 1984 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 4: Annie Sanders, Leiterin der Feuerwehr von Halleyville, wird von dem Großunternehmen Tri-State mit illegalen Mitteln aus dem Geschäft gedrängt. Sie bittet das A-Team um Unterstützung. Während der Recherchen gerät Face in eine gefährliche Situation... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Mr. T (Sergeant Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Stepfanie Kramer (Fire Chief Annie Sanders) Melinda Cuela (Amy Amanda Allen) William Lucking (Colonel Lynch) Originaltitel: The A-Team Regie: Tony Mordente Drehbuch: Stephen Katz Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12