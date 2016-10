Classica 22:20 bis 00:35 Oper Bellini, I Capuleti e i Montecchi D 2012 Stereo 16:9 Merken Aus der San Francisco Opera: "I Capuleti e i Montecchi" (Die Capulets und die Montagues) von Vincenzo Bellini (1801-1835). Musikalische Leitung: Riccardo Frizza - Inszenierung: Vincent Boussard. Mit Joyce DiDonato (Romeo), Nicole Cabell (Giulietta), Saimir Pirgu (Tebaldo), Ao Li (Lorenzo), Eric Owens (Capellio). Die Oper, 1830 am Teatro La Fenice in Venedig uraufgeführt, spielt in Verona und basiert auf italienischen Quellen, die auch Shakespeare als Vorlage für "Romeo und Julia" dienten. "Sensational bel canto singing" (GB Opera). "A splendid romantic couple" (The Classical Review). In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Joyce DiDonato (Romeo) Nicole Cabell (Giulietta) Saimir Pirgu (Tebaldo) Ao Li (Lorenzo) Eric Owens (Capellio) Originaltitel: Bellini: I Capuleti e i Montecchi Musik: Vincenzo Bellini