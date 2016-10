Spiegel Geschichte 04:20 bis 05:20 Dokumentation Pin-up - Die Geschichte der Bettie Page USA 2013 Stereo 16:9 Merken Bettie Page war das meistfotografierte Pin-up-Modell des 20. Jahrhunderts. Ihre Sinnlichkeit befeuerte die Fantasie der Männer. Die Freizügigkeit ihrer Fotos machte sie 1955 zur Zielscheibe eines Ermittlungsausschusses des US-Senats, der in ihr die Ursache für die Verdorbenheit der Jugend sah. Was hätte dieser Ausschuss wohl gesagt, hätte er gewusst, dass das Model später als Wegbereiterin der sexuellen und feministischen Revolution in den 60er und 70er Jahre gelobt würde? Unzählige Titelseiten, religiöse Kreuzzüge, ein Aufenthalt in der Psychiatrie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie