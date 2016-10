Spiegel Geschichte 23:00 bis 23:55 Dokumentation Auf den Spuren von Easy Rider It's Alright Ma (I'm Only Bleeding) USA 2010 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Tief im Monument Valley bei den amerikanischen Ureinwohnern und im Süden der USA spielen die düsteren Geschichten rund um das dramatische Ende von "Easy Rider". Die Biker, die dem Weg der Protagonisten des Kultfilms von Dennis Hopper folgen, treffen dort auf ansässige Laiendarsteller von damals, außerdem auf den Geschichtsprofessor Manfred Henningsen, die Folkmusiklegende Buffy Sainte-Marie, den Filmwissenschaftler Todd Boyd und die Autoren Michael Simmons und Erin Kaplan. Auch die Musiklegenden Kris Kristofferson und Roger McGuinn berichten über ihre "Easy Rider"-Erfahrungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: On The Trail Of Easy Rider Altersempfehlung: ab 12