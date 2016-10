Spiegel Geschichte 22:05 bis 23:00 Dokumentation Auf den Spuren von Easy Rider Wasn't Born to Follow USA 2010 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Der Umgang mit Drogen, die Renaissance der Psychedelik und die Hassliebe zwischen Hippies und Bikern stehen im Mittelpunkt der dritten Folge der Dokumentationsreihe. Auf ihrer Reise auf den Spuren der "Easy Rider" durch den amerikanischen Südwesten treffen die Biker den Reporter des "Rolling-Stone"-Magazins, Guy Lawson, den Drogenexperten Ethan Nadelman, den Psychedelik-Fürsprecher Rick Doblin und den Musikjournalisten Charles Shaar Murray. Drogen waren natürlich schon vor der Entstehung von "Easy Rider" - nicht nur in den USA - ein heftig umstrittenes Thema. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: On The Trail Of Easy Rider Altersempfehlung: ab 12