Der Roadtrip beginnt außerhalb von Los Angeles, im Privatmuseum von Jim Leonhard, Amerikas führendem Experten für "Easy Rider"-Bike-Nachbauten. Seine Sammlung authentischer Objekte aus dem Kultfilm enthält Obskures bis Erstaunliches. Hier erfährt man, dass die wenig bekannte schwarze Bikerkultur von Los Angeles der Ursprung für das inzwischen klassische Design der "Easy Rider"-Chopper ist, das eben nicht der Fantasie eines Hollywood-Artdirectors entstammt, wie häufig angenommen. Zur Einzigartigkeit des Films hat auch maßgeblich die Musik beigetragen. Originaltitel: On The Trail Of Easy Rider