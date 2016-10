Sky Nostalgie 11:55 bis 13:25 Krimi Das Geheimnis der drei Dschunken I, D 1965 Nach dem Roman "Der Gentleman von Hongkong" von Georges Godefrey 20 40 60 80 100 Merken US-Geheimagent Jack Scott (Stewart Granger) und seine Kollegin Carol Eden (Rosanna Schiaffino) sind in Hongkong Schmugglern auf der Spur. Die Verbrecher verschieben militärisches Gerät nach China. Während Scott den Schmuggelweg ausfindig macht, wird Carol in die Bande eingeschleust. - Exotisches Agentenabenteuer vor der Kulisse Hongkongs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stewart Granger (Scott) Rosanna Schiaffino (Carol) Horst Frank (Pereira) Paul Klinger (Norman) Margaret Sade (Blanche) Simon Rupp (Pierre Milot) Hilda Sommer (Danny Davis) Originaltitel: Das Geheimnis der drei Dschunken Regie: Ernest Hofbauer Drehbuch: Hannes-Karl Kubiak, Werner P. Zibaso Kamera: Werner M. Lenz Musik: Riz Ortolani