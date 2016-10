Junior 19:05 bis 19:15 Kinderserie Das Haus Anubis Trauer und Magie D 2012 Stereo 16:9 Merken Ninas Feier für den entführten Daniel ist ein voller Erfolg. Es ist fast, als wäre Daniel bei ihnen. Und nach Kayas Rede für seinen vermissten Freund passiert etwas Magisches. Doch die gute Stimmung der Hausbewohner hält nicht lange vor. Luzy packt endlich aus. Sie erzählt allen, wie sie den Club hintergangen hat und wie sie von Morten und Trabas erpresst wurde. Nina und die anderen können kaum glauben, was sie da hören. Als Luzy zu Ende erzählt hat weiß sie, was sie nun tun wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Schmidt (Frau Nina Martens) Alicia Endemann (Frau Luzy Rosaline Schoppa) Daniel Wilken (Herr Daniel Gutenberg) Franziska Alber (Frau Delia Seefeld) Karim Günes (Herr Kaya Sahin) Mitja Manuel Lafere (Herr Felix /) Marc Dumitru (Herr Magnus von Hagen) Originaltitel: Das Haus Anubis Regie: Bart Van Leemputten Altersempfehlung: ab 6