Junior 15:00 bis 15:10 Trickserie Sherlock Yack - Der Zoodetektiv Wer hat den Dudelsack verstopft? F, D 2010-2011 Stereo 16:9 Noch einmal will Sherlock Yack für das morgige Zookonzert üben. Doch so sehr er auch hineinpustet, aus seinem Dudelsack kommt kein Ton. Schlie?lich platzt er sogar. Sherlock Yack findet Spuren von Holzpaste. Wer könnte seinen geliebten Dudelsack sabotiert haben? Hermione macht keinen Hehl daraus, dass sie das Gedudel nicht ausstehen kann. Aber alle anderen Zoobewohner sind der gleichen Meinung und daher kränkt es Hermione besonders, dass ausgerechnet sie, seine Freundin und Assistentin, zu Sherlock Yacks Verdächtigen zählt. Schauspieler: Jürgen Uter (Sprecher Känguru) Sprecher: Rainer Schmitt (Sprecher Känguru) Originaltitel: Sherlock Yack, Zoo-Détective Regie: Sophie Decroisette, Jérôme Mouscadet Drehbuch: Michel Amelin, Stéphane Melchior-Durand, Jean Rémi-François, Bruno Merle Musik: Score Factory