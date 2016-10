Junior 08:50 bis 09:15 Trickserie Heidi Folge: 26 Kein Brief von Großvater F, AUS, D, B 2015 Stereo 16:9 Merken Heidi wartet sehnsüchtig auf eine Nachricht von Großvater. Sie glaubt schon, er wolle nichts mehr von ihr wissen und erleidet einen Schwächeanfall. Der Doktor empfiehlt, sie dringend von ihren Sorgen abzulenken oder gleich in die Berge zurück zu schicken, andernfalls könnte es schlimmer werden. Herr Sesemann wartet lieber ab und hofft wie alle anderen auf ihre Genesung. Ein Tag mit Großmama bringt sie zunächst auf andere Gedanken, doch dann entdeckt sie, dass Dete ihre Briefe an Großvater nie abgeschickt hat. Heidis Wut und Enttäuschung sind unbeschreiblich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heidi Regie: Jérome Mouscadet, Andy Collins Drehbuch: Laurent Auclair, Sophie Decroisette, Jean Rémi François, Thierry Gaudin Musik: David Vadant, Patrick Sigwalt, Roman Allender, Titellied: Andreas Gabalier Altersempfehlung: ab 6